Young, offerta Watford più alta di quella Inter: ma i nerazzurri pressano

Ashley Young potrebbe continuare per un altro anno con la maglia dell’Inter. Sebbene, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato di “Sky Sport” – l’offerta del Watford sia più alta di quella dei nerazzurri.

PRESSING – In casa Inter tutti vorrebbero avere Ashley Young in nerazzurro per almeno un’altra stagione. Non solo i compagni di squadra e la società, ma anche Simone Inzaghi, che vorrebbe puntare su di lui. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che sottolinea anche come l’offerta contrattuale del Watford sia più alta rispetto a quella nerazzurra. Ora la palla è nelle mani del giocatore, con l’Inter che potrebbe avere la meglio proprio grazie al pressing e alla spinta dell’ambiente.

