Borussia Mönchengladbach-Inter: le scelte di Conte, tutto confermato – Sky

Antonio Conte Inter

Borussia Mönchengladbach-Inter di questa sera sarà decisiva per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Le scelte di Antonio Conte saranno quelle ipotizzate in questi ultimi giorni

Questa sera l’Inter si gioca tutto in casa del Borussia Mönchengladbach. I nerazzurri non hanno alternative alla vittoria per alimentare una piccola speranza di passare alla fase ad eliminazione diretta di Champions League. Secondo “Sky Sport” non dovrebbero esserci novità nelle scelte di Antonio Conte, confermata la difesa titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni e la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez. A centrocampo Darmian e Young sulle fasce, poi Barella, Gagliardini e il ritorno di Brozovic al posto dello squalificato Vidal.