Borussia Mönchengladbach-Inter di questa sera sarà decisiva per i destini in Champions League dei nerazzurri che potrebbero giocare anche contro Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter e in prestito al club tedesco

Questa sera a Mönchengladbach l’Inter si gioca tutte le sue residue speranze di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. In Germania non ci sono alternative alla vittoria per i nerazzurri che potrebbero affrontare anche un loro ex. Secondo “Sky Sport”, infatti, Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter ma in prestito al club tedesco, potrebbe giocare dal primo minuto sulla fascia destra dei tre trequartisti alle spalle dell’unica punta.