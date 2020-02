Borja Valero: “Scudetto? Inter obiettivo restare aggrappati. In...

Borja Valero: “Scudetto? Inter obiettivo restare aggrappati. In Europa…”

Condividi questo articolo

Borja Valero, intervistato da “Sky Sport”, ha parlato non solo di Eriksen (QUI le sue dichiarazioni), ma anche dell’Europa League e della lotta scudetto che vede coinvolti i nerazzurri

EUROPA LEAGUE – Borja Valero ha prima parlato della doppia sfida al Ludogores e del 2 a 0 di ieri. Queste le sue parole: «Ieri era molto importante vincere e fare più gol possibili per avere un ritorno tranquillo. Non dobbiamo però credere che sia tutto fatto, ma c’è stato un bel passo in avanti».

SERIE A –In chiusura si è parlato della corsa scudetto: «Conta essere sempre aggrappati alla testa della classifica per avere delle occasioni fino alla fine. Bisogna fare più punti possibili. Noi ne abbiamo persi alcuni nelle ultime partite, altri potrebbero farlo nelle prossime. Dobbiamo provare a rompere le scatole a tutti».