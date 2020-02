Borja Valero: “Eriksen? Da avversario ci ha messo in difficoltà tante volte”

Dopo aver parlato dei suoi obiettivi in nerazzurro (QUI le sue parole), Borja Valero si è concentrato anche sul compagno di squadra Christian Eriksen. C’è tanta attesa nel vedere il danese prendere in mano l’Inter di Antonio Conte. Necessario, tuttavia, un fisiologico periodo di adattamento

FUORICLASSE – Antonio Conte è in attesa che la lampadina si accenda. Il tecnico salentino è alla ricerca di un’intuizione tattica che possa cambiare la stagione dell’Inter. Inutile sottolineare che questa svolta creativa abbia un nome e un cognome: Christian Eriksen. Il clamore mediatico attorno al danese non intende placarsi. Il popolo nerazzurro chiede a gran voce un inserimento tattico immediato. All’ex Tottenham, forse, servirebbe soltanto un periodo di fisiologico apprendistato, come sottolinea Borja Valero ai microfoni di “Sky Sport”: «È un giocatore straordinario. Prima che venisse a giocare all’Inter l’avevo visto parecchie volte in televisione. Ma anche quando lo abbiamo affrontato da avversario si vedeva la sua qualità. Spero dia il suo contributo come tutti noi ci aspettiamo. Credo gli serva solamente tempo».