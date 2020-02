Coronavirus, la FIGC su Inter-Sampdoria: no elementi per il rinvio

Coronavirus, la FIGC su Inter-Sampdoria: no elementi per...

Sono aumentati oggi i casi di Coronavirus in Italia: 14 in Lombardia nel lodigiano e 2 in Veneto. Ecco le ultime sul possibile rinvio o meno della sfida dell’Inter domenica sera a San Siro contro la Sampdoria

SI GIOCA – La FIGC è in costante contatto col Ministero della Salute: al momento non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimane in Lombardia. Fanno ovviamente eccezione i comuni oggetto dell’ordinanza, per le squadre e i calciatori che vi abitano (a Codogno sono già stati chiusi gli impianti sportivi). La LND Lombardia ha invece rinviato 42 delle 502 partite in programma.

