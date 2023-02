Bologna-Inter, Inzaghi si affida a Lukaku! Rotazioni sulle fasce – Sky

Bologna-Inter andrà in scena domani alle 12:30. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi da Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport

SCELTE– L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo domani contro il Bologna. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Matteo Barzaghi: «Lukaku partirà dal 1′, anche Brozovic. In difesa potrebbe rifiatare uno fra Skriniar ed Acerbi, con Darmian nei tre dietro. Dumfries e Gosens potrebbero dare energie fresche sulle fasce, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo. Per far coppia con Lukaku in vantaggio Lautaro Martinez su Dzeko».