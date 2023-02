Panico: «Fiorentina non esce ridimensionata dopo l’Inter! Più cattiveria»

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, commenta la sconfitta in campionato contro l’Inter di Rita Guarino (vedi report). Premiato l’atteggiamento delle ragazze ma non la poca cattiveria sotto porta. Di seguito le sue parole ai canali social del club viola

APPROCCIO – Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, analizza la sconfitta subita con l’Inter di Rita Guarino: «Io penso che l’approccio delle ragazze sia stato bello, importante e deciso, hanno espresso un buon calcio da subito. Abbiamo messo l’Inter nella propria metà campo, siamo riuscite ad andare in vantaggio nel primo tempo. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol e colpito un palo, poi con due ripartenze di Chawinga ci hanno colpito».

CATTIVERIA – Panico prosegue: «Nel secondo tempo abbiamo insistito perché volevamo a tutti i costi riprendere la partita in mano, abbiamo creato tante occasioni ma dobbiamo lavorare molto perché non si può essere così poco cattive e concedere situazioni di gioco che avevamo letto e studiato. In queste gare secondo me gli episodi possono caratterizzare il risultato, quello che mi tengo è la prestazione delle ragazze. Di mezzo c’è sempre un avversario che stabilisce chi può vincere o perdere, ma la Fiorentina non esce ridimensionata da questa partita, anzi secondo me più consapevole di ciò che può fare. Va messa più cattiveria perché se ti capita una sola occasione bisogna fare gol».