Berti: «Inter, anche Onana fa qualche errore! Cambio con Handanovic…»

L’Inter ad un certo punto della stagione ha messo in panchina Handanovic per lanciare definitivamente Onana. Secondo l’ex portiere Gianluca Berti, intervenuto a Radio Sportiva, la staffetta è avvenuta relativamente presto per un unico motivo

STAFFETTA – L’Inter dopo la partita di campionato con la Roma del girone di andata, ha lanciato definitivamente André Onana in porta con Samir Handanovic che ormai è il secondo del camerunense. Secondo l’ex portiere Gianluca Berti, la staffetta è scattata per un motivo preciso: «Staffetta Handanovic-Onana? Ci sta perché Handanovic ha avuto qualche problema, altrimenti secondo me sarebbe avvenuta più tardi. Poi logicamente non stava andando bene lo sloveno e hanno messo dentro Onana che ha fatto bene, anche se qualche errorino lo fa pure lui».