Bologna-Inter, Conte spera nel recupero dei positivi: le ultime – Sky

Bologna-Inter è in programma sabato alle 20:45. L’Inter, in rosa, ha quattro calciatori ancora positivi al Coronavirus: Handanovic, de Vrij, D’Ambrosio e Vecino. Conte spera di poter avere tutta la rosa a disposizione. Decisiva la prossima settimana

RECUPERO – L’Inter è in attesa. In casa nerazzurra sono quattro i positivi al Coronavirus: Handanovic, de Vrij, D’Ambrosio e Vecino. Antonio Conte spera di poter recuperare i suoi calciatori in vista del match contro il Bologna, in programma sabato alle 20:45. In tal senso sarà decisiva la prossima settimana: dovranno trascorrere 10 giorni prima di poter avere un tampone negativo. Trascorso questo periodo di quarantena, in caso di tampone negativo, potranno riaggregarsi al gruppo squadra. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”