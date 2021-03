Berardi e Caputo, esami rivelano problemi muscolari: out contro l’Inter?

Domenico Berardi e Francesco Caputo, nella serata di ieri, hanno lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico. Dal sito ufficiale del Sassuolo arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni dei due attaccanti. A rischio il match contro l’Inter?

INFORTUNIO – Aggiornamento sulla situazione relativa a Domenico Berardi e Francesco Caputo. I due attaccanti, nella serata di ieri hanno lasciato il ritiro degli Azzurri a causa di alcuni problemi fisici. Dal Sassuolo arrivano gli aggiornamenti in merito alle condizioni dei due attaccanti: “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”. Appare a rischio, quindi, la presenza dei due attaccanti per la sfida contro l’Inter, in programma il 7 aprile alle 18:45.

Fonte: sassuolocalcio.it