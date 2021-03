Bulgaria-Italia, ballottaggio Locatelli-Sensi. Barella titolare – Sky

L’Italia, domani sera, scenderà in campo contro la Bulgaria. Roberto Mancini potrebbe optare per qualche variazione rispetto agli 11 scesi in campo contro l’Irlanda del Nord. Barella dovrebbe partire dal 1′

LE SCELTE – L’Italia, domani sera, scenderà in campo contro la Bulgaria per un match valevole per le qualificazioni a Qatar 2022. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l’Irlanda del Nord, vogliono proseguire al meglio il percorso intrapreso con Mancini. Il CT, in vista del match di domani, opterà per alcune variazioni rispetto agli 11 scesi in campo mercoledì. In difesa, con il forfait di Chiellini, potrebbe vedersi Acerbi dal 1′, favorito sul nerazzurro Bastoni. A centrocampo, torna Barella dal 1′, che dovrebbe completare il reparto con Locatelli, favorito su Sensi, e Verratti. A riportarlo Marco Nosotti per “Sky Sport”.