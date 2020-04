Blanco (Pres Racing): “Lautaro Martinez a 18 anni disse no al Real Madrid”

Victor Blanco, presidente del Racing, ha svelato un retroscena sull’assalto del Real Madrid per l’attaccante Lautaro Martinez, ora all’Inter

LAUTARO MARTINEZ – Queste le parole di Victor Blanco, presidente del Racing, pronunciate ai microfoni del Mundo Deportivo sull’ex attaccante del club argentino, Lautaro Martinez, ora all’Inter. Dichiarazioni che servono «a dipingere perfettamente com’è questo ragazzo. Quando era nella squadra giovanile e aveva 18 anni, Lautaro disse di no al Real Madrid».

NO AL REAL MADRID – Dunque Blanco prosegue. «Sono venuti a cercarlo dal Real Madrid e hanno offerto un prestito con un significativo diritto di riscatto. Tuttavia (Lautaro Martinez, ndr) ha respinto questa opportunità perché voleva riuscire a vincere (al Racing, ndr) prima di andare via. E rimase. È stato molto chiaro sui suoi obiettivi».

PROPOSTA – Blanco sull’offerta del Real Madrid. «Erano determinati a portarlo via per finire di addestrarlo nella sua cava. È evidente che hanno notato le loro condizioni. I soldi non erano pochi e al Racing avrebbero lasciato un’interessante percentuale sul trasferimento. Ma sapeva benissimo cosa voleva».

MIGLIORAMENTO – Blanco sul suo affetto per Lautaro Martinez. «Gli voglio moltissimo bene. È stato molto bravo con il club e con me. Ha sempre avuto un comportamento esemplare. Si è adattato immediatamente e la sua crescita è stata vertiginosa. Ha scalato molto rapidamente le categorie giovanili, ha raggiunto la Prima Squadra, è andato in Europa… Ed è lo stesso di sempre».