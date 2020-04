VIDEO – Gagliardini mattatore, Icardi come Vieri: goleada Inter col Genoa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 aprile 2019. In Genoa-Inter torna titolare Icardi dopo lo strappo di metà febbraio con la società. L’argentino trasforma un rigore che vale il gol numero 123 con l’Inter: raggiunto Christian Vieri. Il mattatore di serata è però Gagliardini, che segna una doppietta (successe anche all’andata). Nello 0-4 finale anche la firma di Perisic.

GAGLIARDINI SUGLI SCUDI – Genoa-Inter del 3 aprile 2019 certifica il legame speciale tra Roberto Gagliardini e le squadre genovesi. Contro i rossoblu, il centrocampista italiano firma una doppietta già nella gara di andata. E si conferma al ritorno, dove apre e chiude lo 0-4 con cui l’Inter esce da Marassi. Il primo gol arriva al 15′: su un cross di Kwadwo Asamoah dalla sinistra, Gagliardini è bravo a cogliere di sorpresa la difesa del Genoa e insacca in controbalzo l’1-0. Il raddoppio arriva al 40′, e porta la firma più attesa della serata. A segnare è infatti Mauro Icardi, su calcio di rigore. L’argentino è ormai l’ex capitano della squadra dopo la decisione della società di consegnare la fascia a Samir Handanovic. Quella contro il Genoa è la prima partita dopo Parma-Inter del 9 febbraio in cui Icardi torna in campo. Gli occhi sono tutti per lui e per i compagni al momento dell’esultanza. Si tratta inoltre di un gol storico: è la rete numero 123 di Icardi con l’Inter, raggiunto Christian Vieri all’ottavo posto all time. Avrebbe anche potuto superare Bobo, se una ghiotta occasioni capitata sui piedi dell’argentino pochi minuti prima non si fosse fermata sul palo.

Genoa-Inter 0-4: Perisic, poi ancora Gagliardini

Nella ripresa si ricompone l’asse tra Icardi e Ivan Perisic, principale fonte offensiva dell’Inter dell’ultimo triennio. Al 52′ Icardi legge perfettamente il taglio del croato, e riesce a servirlo in verticale. A Perisic basta allargare il piatto verso il secondo palo per siglare lo 0-3. All’81’ arriva la doppietta personale di Gagliardini. L’italiano stacca in terzo tempo su un calcio d’angolo da sinistra, deviando la palla di testa sul primo palo. Radu prova a respingere sulla linea, ma la goal line technology esprime il verdetto: è gol, è 0-4 per l’Inter. Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della gara: