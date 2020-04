Serie A, ripresa campionato: vacilla il 20 maggio. La possibile nuova data

Difficile trovare un accordo per la possibile ripresa del campionato di Serie A, sempre che possa avvenire vista l’emergenza Coronavirus

IPOTESI – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, sì fa sempre più complicata l’intesa per una possibile ripartenza del campionato di Serie A. A fronte dell’ipotesi del 20 maggio, indicata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ci sarebbe un altro fronte. Si tratterebbe quello della Lega Serie A che prospetterebbe quella del 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica. Il tutto sempre che il ministro Vincenzo Spadafora dia il suo via libera, data l’emergenza Coronavirus. Quest’ultimo intanto ieri avrebbe iniziato a parlare di date com il numero della Federcalcio.