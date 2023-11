Barella: «Ucraina? Italia, chiudiamo subito la gara! Noi propositivi»

Barella ha parlato alla vigilia di Ucraina-Italia. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale sprona i suoi a chiudere subito partita e qualificazione.

VINCERE − Nicolò Barella a Rai Sport si è espresso in merito a Ucraina-Italia: «Vogliamo fare un calcio propositivo, ci possono essere delle situazioni in cui prendiamo dei gol, ma la reazione della squadra è stata fantastica. Sentivo contro la Macedonia del Nord che potevamo fare gol in qualsiasi momento. Come affrontare l’Ucraina? Noi giocheremo per vincere la partita, sappiamo anche che possiamo pareggiare, ma l’obiettivo è chiudere la partita subito per gestirla nel migliore dei modi».