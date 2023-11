Juventus-Inter, due assenti quasi certi per Allegri – SI

Domenica prossima ci sarà la partita dell’anno in Serie A, ossia Juventus-Inter. Massimiliano Allegri arriva con qualche defezione, il racconto da Sportitalia.

ASSENZE – Questa sosta per le Nazionali ha tolto tante pedine a Juventus–Inter. Alessandro Bastoni vede come un miraggio la partita contro i bianconeri, non solo lui però. La frattura della costola rende difficile anche il rientro di Manuel Locatelli, il regista di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non avrà probabilmente neanche Weston McKennie, tornato in anticipo dagli Stati Uniti per un problema non facile da superare al ginocchio. Su Fabio Miretti invece c’è più fiducia, il giocatore ha una lombalgia che in una settimana può essere risolta.