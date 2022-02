Barella sottotono contro il Genoa. Milan-Inter occasione per il riscatto

Nicolò Barella non sta vivendo un periodo positivo con la maglia dell’Inter. Contro il Genoa, il centrocampista, non ha offerto una buona prova. Il suo apporto è fondamentale per i nerazzurri: Milan-Inter può essere l’occasione giusta per il riscatto

RISCATTO – Nicolò Barella non sta vivendo un periodo brillante. Il centrocampista dell’Inter, infatti, si è adeguato all’andamento piatto dei compagni di squadra, con i nerazzurri che sono calati sensibilmente per intensità ed efficacia nel gioco predicato da Inzaghi. Contro il Genoa, l’ex centrocampista del Cagliari, ha offerto una prova opaca, quasi sovrastato da Portanova nel corso del primo tempo. Il Barella dinamico e rifinitore di fine 2021 sembra lontanissimo. Ma, adesso più che mai, la squadra ha bisogno di uno dei suoi leader di spogliatoio e l’imminente derby di Coppa Italia può essere l’occasione giusta per il riscatto.

RIPARTIRE – Non solo Barella, ma tutta l’Inter deve ripartire. La squadra sta vivendo un periodo di flessione, con i risultati che non arrivano e con delle difficoltà che sembrano più mentali che fisiche. La squadra ha perso certezze e una vittoria nel derby potrebbe essere, da questo punto di vista, un toccasana. Barella è chiamato quindi a dare una prova di forza e trascinare, come spesso ha fatto in passato, i compagni alla vittoria. Di fronte ci sarà un Milan agguerrito, anche lui in crisi ma forte della vittoria dell’ultimo derby. Serviranno la migliore Inter ed il miglior Barella.