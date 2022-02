Juventus, altro infortunato. Allegri incrocia le dita: rischia l’Inter?

Juventus ancora in emergenza infortuni. Dopo McKennie, difatti, contro l’Empoli si è fatto male anche un altro centrocampista. L’Inter sfiderà i bianconeri tra un mese, lo svizzero rischia di saltare il big-match di Serie A?

INFORTUNIO – Denis Zakaria nel corso della sfida tra Empoli e Juventus al 36′ è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema agli adduttori. Al suo posto, Allegri, ha inserito Locatelli. Secondo quanto riportato sul sito di DAZN, il centrocampista bianconero potrebbe restare out almeno per due settimane, ma bisognerà attendere l’esito di esami più approfonditi, nella giornata di domani. Se dovessero essere confermate le due settimane di stop, il calciatore chiaramente sarà a disposizione della squadra per la sfida con l’Inter.

Fonte: dazn.com