Roma-Inter Femminile 2-0, Andressa e Giugliano decidono la partita

Roma-Inter Femminile termina sul punteggio di 2-0. Decisive le reti di Andreassa e Manuela Giugliano per le giallorosse.

IL REPORT – Torna in campo la Serie A Femminile con la Roma allenata da mister Alessandro Spugna contro l’Inter Women allenata da Rita Guarino. Niente da fare per le nerazzurre che al 45′ concedono un calcio di rigore su fallo di Bartoli, Andreassa batte dagli undici metri trovando la via del gol. Nel secondo tempo dopo tre minuti le giallorosse trovano addirittura il raddoppio firmato da Manuela Giugliano con un tiro dalla distanza sotto l’incrocio, niente da fare per Durante. Con questa vittoria la Roma supera il Sassuolo e si porta al secondo posto dopo la Juventus. Inter ancora ferma in quinta posizione con 29 punti.