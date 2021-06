Barella, riposo in vista di Italia-Galles? Dipende da Verratti – Sky

Nicolò Barella è stato uno dei migliori in questo inizio di Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini. Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano – inviato di “Sky Sport” a Roma – il centrocampista dell’Inter potrebbe riposare in Italia-Galles se Marco Verratti dovesse essere pronto a giocare.

POSSIBILE RIPOSO – Nessun turnover pesante per Roberto Mancini in Italia-Galles. Qualche cambio strategico per far riposare i giocatori più stanchi. Tra questi potrebbe esserci Nicolò Barella che è uno dei giocatori che più ha corso in questo inizio di Euro 2020 e che nella sfida contro la Svizzera ha lasciato il campo leggermente acciaccato. Il suo possibile riposo dipenderà da Marco Verratti, che potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio. Ballottaggio, però, anche con Manuel Locatelli. Difficile, invece, vedere Alessandro Bastoni in campo: Leonardo Bonucci sarà regolarmente al suo posto e saranno Francesco Acerbi o Toloi a sostituire Giorgio Chiellini.