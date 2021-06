Rita Guarino si presenta all’Inter: «Pronta per questa nuova sfida»

Rita Guarino è ufficialmente la nuova allenatrice dell’Inter Women e oggi ha voluto esprimere la sua felicità per questa nuova avventura sul proprio profilo Twitter.

NUOVA SFIDA – Ha lasciato la Juventus dopo 4 stagioni per approdare all’Inter Women (vedi articolo) sostituendo Attilio Sorbi. Rita Guarino non vede l’ora di iniziare il suo percorso in nerazzurro: «Pronta per una nuova e affascinante sfida». Questo il suo messaggio affidato ai social, seguito dall’immancabile hashtag “I M Inter”. Accompagnando il tutto con una sua foto nella sala trofei nerazzurra, la nuova allenatrice vuole rendere chiari fin da subito i suoi obiettivi e le sue intenzioni. Ecco il tweet: