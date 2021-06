Nunziatini-Inter, da Livorno: «Ci sono anche Milan e Roma»

Nunziatini sembra a un passo dall’Inter come confermato dallo stesso Livorno. Ma secondo il sito Amaranta.it la trattativa non sarebbe ancora chiusa e sul giovane talento ci sarebbero altre società interessate.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – L’Inter e Francesco Nunziatini sembrano destinati ad unirsi molto presto in questo mercato estivo. La trattativa è davvero ad un passo dalla chiusura (addirittura si parla di visite mediche autorizzate dal Livorno, vedi articolo). Sul centrocampista nato a Grosseto nel 2003 si sarebbero però inserite anche altre società, secondo quanto riporta Amaranta.it. Il Milan e la Roma sarebbero le più interessate, ma si fanno anche i nomi di Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. I discorsi con l’Inter rimangono in stato avanzato, ma le altre osservano e rimangono in attesa di sviluppi. Nunziatini, come sottolineato ieri dal Livorno Calcio attraverso una nota, non possiede ancora lo status di calciatore professionista, ma è un “giovane di serie” e la società toscana ha voluto precisare che non esistono clausole che prevedano lo svincolo a parametro zero.

Fonte: Amaranta.it – Marco Ceccarini