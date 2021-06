Inter, il Livorno conferma la trattativa per Nunziatini: accordo a un passo

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Livorno ha confermato la trattativa in corso con l’Inter per il passaggio del giovane Francesco Nunziatini in nerazzurro. L’accordo è a un passo dalla chiusura.

COMUNICATO UFFICIALE – Con una nota ufficiale, il Livorno ha confermato l’accordo a un passo per il trasferimento di Francesco Nunziatini (classe 2003) all’Inter. Queste le parole della società toscana: “In merito a notizie appare sul web, l’A.S. LIVORNO CALCIO precisa che Nunziatini non è un calciatore con status “professionista”, ma ancora “giovane di serie” e smentisce che esistano clausole di svincolo a parametro zero. L’A.S. LIVORNO CALCIO precisa inoltre che è in corso una trattativa con l’INTER e di aver autorizzato il calciatore a svolgere le visite mediche presso la società nerazzurra. Entrambe le società stanno definendo nella massima correttezza gli ultimi dettagli di un accordo che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni”.

Fonte: Livornocalcio.it