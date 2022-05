Barella, l’Inter tira un sospiro di sollievo e lui rassicura i tifosi: «Sto bene!»

Barella ha creato apprensione in casa Inter dopo essere uscito dal campo non in perfette condizioni ieri contro l’Udinese. L’allarme sembra essere rientrato (vedi articolo), ma ci aveva già pensato il centrocampista italiano a rassicurare tutti. Di seguito quanto riportate da sportmediaset.it

ALLARME RIENTRATO – Nicolò Barella ha tenuto con il fiato sospeso Simone Inzaghi e l’Inter dopo essere uscito dal campo non in perfette condizioni nel finale della durissima sfida con l’Udinese. Oggi l’allarme sembra essere rientrato con il centrocampista che avrebbe accusato solo una leggera contusione. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, ci aveva già pensato lo stesso Barella ieri all’uscita dalla Dacia Arena a rassicurare i tanti tifosi in apprensione: «Sto bene», ha risposto l’ex Cagliari. Una notizia di non poco conto per l’Inter che oltre al testa a testa scudetto con il Milan dovrà sfidare la Juventus in finale di Coppa Italia.