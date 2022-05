Klopp: «Atletico, Porto, Inter, trasferte belle. Domani dobbiamo soffrire»

L’Inter con la vittoria contro l’Udinese rimane in scia del Milan, primo in classifica, a tre partite dalla fine. Intanto, in vista del ritorno della semifinale di Champions League, Jürgen Klopp ha parlato di Villarreal-Liverpool.

TRASFERTA – L’Inter ha vinto contro l’Udinese ieri rimanendo a -2 dal Milan capolista. Intanto però, in vista della semifinale di ritorno tra il suo Liverpool e il Villarreal, Klopp ricorda il cammino in Champions League. «Villarreal? Loro cercheranno di premere in avanti. Sono riusciti a far riposare otto giocatori in campionato. Le trasferte contro Atletico, Porto, Inter sono state molto belle. Anche qui dovremo soffrire, questo è chiaro».

Fonte: SportMediaset