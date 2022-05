Ceferin: «Superlega finita. Quando è nata, tifosi italiani non ci hanno aiutato»

Il tema Superlega aveva sconvolto il mondo del calcio ma poi il progetto si è arenato subito. Su questo tema è tornato a parlarne ancora il presidente della Uefa, Ceferin. Ecco le sue parole rilasciate a Sportske, testata croata.

SUPERLEGA – L’Inter, quando il progetto era partito, ne faceva parte ma poi ne è uscita così come tutti glia trai club tranne tre. Sul tema è tornato a parlare Ceferin, presidente della Uefa. «È finita. Stanno cercando di soddisfare un po’ di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque. Bayern e Psg dominanti? E’ vero, quei due campionati non sono forti. Dominano due club. C’è più competizione in Italia, ma non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando c’era la guerra con la Super League, ci hanno aiutato i tifosi inglesi. Italiani e spagnoli non hanno fatto niente».