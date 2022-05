Deulofeu amaro: «Reagito bene ma concesso vantaggio facilmente»

L’Inter ieri ha vinto 2-1 contro l’Udinese rispondendo al successo per 1-0 del Milan contro la Fiorentina. Con un post sui propri social ha parlato ed espresso il suo pensiero Gerard Deulofeu, numero 10 dei friulani.

AMARO – L‘Inter ha vinto contro l’Udinese e tiene vive le speranze scudetto. Ora ci sono tre finali da qui alla fine (quattro con la Coppa Italia) con i nerazzurri che devono vincerle tutte. Intanto, in merito alla sconfitta di ieri contro l’Inter, ha parlato Deulofeu, attaccante dell’Udinese. Ecco le sue parole. «Volevamo una partita più intensa sin dal primo minuto ma abbiamo concesso agli avversari di andare in vantaggio facilmente. Abbiamo reagito benissimo nella ripresa ma non c’è tempo per pensarci.. Concentriamoci sulla prossima partita sapendo cosa c’è da cambiare rispetto a questa. Vamos!».

Fonte: Instagram Deulofeu