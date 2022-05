Inter-Empoli, subito al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime su Barella

L’Inter si prepara per la prossima gara di campionato contro l’Empoli. Inter-Empoli inaugurerà la trentaseiesima giornata di campionato. Seduta di scarico per Barella

ALLENAMENTO − Testa a Inter-Empoli. Dopo la vittoria contro l’Udinese, i nerazzurri si proiettano con la testa e con le gambe verso la prossima sfida di campionato contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. Prima seduta di allenamento per la squadra di Simone Inzaghi che venerdì 6 maggio alle 18.45 scenderà in campo per la trentaseiesima giornata. Non si è visto in gruppo Nicolò Barella. Il centrocampista è uscito ieri malconcio per una forte contusione al ginocchio. Come riporta Andrea Paventi da Sky Sport, oggi lavoro di scarico, da domani potrebbe rientrare in gruppo con la squadra. C’è ottimismo in vista di venerdì.