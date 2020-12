Barella, leggero infortunio. A riposo in vista di Inter-Shakhtar Donetsk?

“Sky Sport” ipotizza un turno di riposo per Nicolò Barella, contro il Bologna in Serie A, proprio in vista della gara Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League

DOSAGGIO – L’aveva sottolineato anche Antonio Conte, nella serata di ieri: Nicolò Barella è alle prese con un affaticamento al polpaccio. L’ex Cagliari non si sta risparmiando nell’ultimo periodo. Proprio per questo, in vista di Inter–Shakhtar Donetsk, il tecnico pugliese potrebbe concedergli un turno di riposo nella gara contro il Bologna. Tra oggi e domani verranno valutate le condizioni del classe ’97, ma non sarebbe una sorpresa vederlo in panchina contro i felsinei.

Fonte: Sky Sport