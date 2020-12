Longhi: “Inter, soliti errori. Non è possibile riaprire partite in quel modo”

Bruno Longhi

Bruno Longhi, noto giornalista, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte dopo la sofferta vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, in Champions League

MARGINI – L’Inter ha ritrovato entusiasmo e automatismi nelle ultime due partite. La vittoria contro il Borussia Mönchengladbach ha riaperto uno spiraglio per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo Bruno Longhi, però, i nerazzurri sono ancora alle prese con i soliti problemi: «Nuova Inter contro il Borussia? No, è la solita Inter che fa cose meravigliose in alcuni momenti e poi rischia tantissimo. In una gara come quella di ieri, messa in ghiaccio grazie a questo monumentale Romelu Lukaku, non puoi incappare in leggerezze. Costruire una vittoria non è mai facile in Champions League, per giunta sul campo di una squadra forte. Non puoi vanificare tutto con certe leggerezze. È vero che si tratta sempre di errori rimediabili, ma è tutta la stagione che parliamo di questo, anche di gol sbagliati. È tutto materiale da plasmare per far sì che questa squadra sia protagonista in campionato, ma si commettono sempre gli stessi errori.»