Atalanta, Zapata fuori un mese per infortunio. L’Inter cambia obiettivo?

L’Atalanta sarà costretta a rinunciare per circa un mese a Duvan Zapata per infortunio. Il colombiano è uno degli obiettivi per l’attacco dell’Inter. Cambiano i piani dei nerazzurri?

OUT – Brutte notizie per l’Atalanta. Secondo quanto riferito da “SportMediaset”, infatti, il club bergamasco sarà costretto a rinunciare per circa un mese a Duvan Zapata, fermato da un problema al ginocchio. Sul colombiano, nelle ultime settimane, si è registrato un forte interesse dell’Inter, che lo ha designato come uno dei possibili rinforzi per l’attacco. L’infortunio, però, potrebbe cambiare i piani della dirigenza nerazzurra, che ha la volontà di regalare al più presto ad Inzaghi un rinforzo per il reparto offensivo.