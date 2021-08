Sensi osservato speciale in Inter-Genoa: schierato nel ‘nuovo’ ruolo?

Inter-Genoa si avvicina. Stefano Sensi potrebbe partire dal 1′ nel nuovo ruolo disegnato da Inzaghi: centrocampista a supporto dell’unica punta

ESORDIO – La sfida tra Inter e Genoa aprirà la stagione ufficiale dei nerazzurri, guidati dal nuovo corso targato Simone Inzaghi. Punta ad essere protagonista, in questa nuova era nerazzurra, Stefano Sensi. Il centrocampista è apparso in forma nel precampionato e, dopo due anni sfortunati, punta a ripartire di fronte ad i suoi tifosi in occasione della prima partita a San Siro con i tifosi dopo oltre un anno. Ma in che ruolo?

RUOLO – Simone Inzaghi, in Inter-Dinamo Kiev, ha schierato Sensi nell’inedito ruolo di centrocampista di supporto all’unica punta (Dzeko, ndr). Per la sfida contro il Genoa lo schieramento, viste le numerose assenze nel reparto offensivo nerazzurro, potrebbe essere riproposto. Un’occasione per Sensi per ritagliarsi spazio e per ampliare il suo raggio d’azione. Il centrocampista sarà, quindi, uno degli osservati speciali della prima giornata di campionato, con l’auspicio di vedergli disputare la prima, di molte, grandi partite con la maglia dell’Inter.