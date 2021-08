Inter, Salcedo può partire. Vicino l’accordo con il Genoa: la formula – TS

Non solo mercato in entrata per l’Inter. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” infatti, nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’uscita di Eddy Salcedo direzione Genova

USCITA – L’Inter, parallelamente al mercato in entrata, si concentra anche sulle uscite. Tra i calciatori che dovrebbero lasciare Appiano Gentile c’è Eddy Salcedo. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” sul talento azzurro ci sarebbe il Genoa, pronto a riportarlo in rossoblù, squadra in cui è cresciuto e da cui l’Inter lo ha prelevato nel 2017. Le due società stanno parlando per accordarsi sulla base di un prestito. Dopo due anni al Verona, quindi, una nuova occasione per Salcedo per crescere e trovare minuti importanti lontano da San Siro.

Fonte: Mauro Moscatelli – Tuttosport