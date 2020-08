Atalanta-Inter 0-2 al 45′, apre D’Ambrosio. Magia Young per il raddoppio

Termina il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per la 38sima e ultima giornata di Serie A. Le reti di Danilo D’Ambrosio e Ashley Young mandano la squadra di Antonio Conte all’intervallo sullo 0-2. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Pronti, via e subito 0-1 per l’Inter! Corner corto, cross pennellato di Ashley Young che trova la testa di Danilo D’Ambrosio dopo un’uscita sciagurata di Gollini che lascia la porta sguarnita. Proprio l’estremo difensore dei bergamaschi è costretto al 5′ a lasciare il posto a Sportiello a causa di un infortunio al ginocchio rimediato in occasione del gol degli ospiti. Al 20′ arriva anche il raddoppio! Ashley Young recupera palla sulla sinistra, si accentra e lascia partire un bellissimo tiro a giro che si deposita nell’angolino basso della porta difesa da Sportiello per lo 0-2. Al 23′ giallo pesante per il diffidato Stefan de Vrij, che salterà la prima partita della prossima stagione. Dopo 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro Giacomelli, le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo. Comandano i nerazzurri per due reti a zero, arrivate entrambe dai due esterni di Antonio Conte.

ATALANTA 0 – 2 INTER

MARCATORI: D’Ambrosio (I) al 1′, Young (I) al 20′

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 “Papu” Gomez (C); 91 Duvan Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello; 4 Sutalo, 16 Guth; 5 Tameze, 7 Czyborra, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer; 9 Muriel, 90 Colley.

Allenatore: G. Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 11 Moses, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: Infortunio per Gollini (A) al 5′; Ammoniti: de Vrij (I) al 23′, Toloi (A) al 44′; Sostituzioni: Sportiello per Gollini (A) al 5′; Recupero: 5′