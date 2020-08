D’Ambrosio al 45′: “Correre per portare a casa la gara. Esultanza? Vi spiego”

Danilo D’Ambrosio è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo della sfida Atalanta-Inter, chiusa sul punteggio di 2-0 per la squadra di Antonio Conte. Il difensore italiano è stato autore del gol del vantaggio nerazzurro

CORSA – Queste le parole di Danilo D’Ambrosio: «L’Atalanta è una squadra che ti fa girare se non la pressi. Dobbiamo correre per 100 minuti per portare a casa la partita. L’esultanza? Per mio figlio Davide».