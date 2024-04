Arnautovic e de Vrij: c’è il piano! L’Inter ragiona ‘alla Sommer’ − Sky

Arnautovic e de Vrij verso il recupero in vista di Udinese-Inter. Oggi ancora riposo per i nerazzurri, che ritorneranno ad allenarsi da domani.

IL PIANO DELL’INTER − Marko Arnautovic sta un pochino meglio di de Vrij, ma entrambi domani faranno nuovamente differenziato per rientrare in gruppo tra venerdì e sabato. Questo l’aggiornamento di Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Ci sarà ancora del tempo per ristabilizzarsi, visto che il match contro l’Udinese sarà in programma lunedì sera alle 20.45. Il ragionamento che farà Simone Inzaghi sarà uguale a quello fatto per Yann Sommer. Ossia cautela e zero rischi.