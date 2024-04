Udinese-Inter, Inzaghi ritrova un titolare? Probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Udinese Inter, partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, prevista lunedì 8 aprile alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE-INTER – Simone Inzaghi potrebbe ritrovare un titolare per Udinese-Inter. Si tratta di Yann Sommer che dovrebbe far ritorno tra i pali della squadra nerazzurra dopo l’infortunio in Nazionale che lo ha costretto a non essere presente in Inter-Empoli, match in cui è stato sostituto da Emil Audero. Per il resto, l’allenatore della compagine meneghina dovrebbe confermare i giocatori scesi in campo dal 1′ nella partita disputata lunedì scorso.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi