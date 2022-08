Akanji-Inter non legato a partenza Skriniar! La strategia del club – SM

Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Secondo SportMediaset, il difensore del Borussia Dortmund può sbarcare a Milano anche senza la partenza di Skriniar

STRATEGIE – L’Inter è ancora alla ricerca di un rinforzo per la linea difensiva. Il nome giusto, secondo SportMediaset, è quello di Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund. L’arrivo di Akanji non è però legato ad un’eventuale partenza di Skriniar: l’Inter è disposta a prendere il difensore, fuori dal progetto del club tedesco, come sostituto del partente Ranocchia. Per far ciò, il club di Viale della Liberazione è pronto ad investire i proventi delle cessioni di Casadei al Chelsea e Pinamonti al Sassuolo.

Fonte: Sportmediaset.it