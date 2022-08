Masini: «Inter favorita per lo scudetto, Juventus dietro e vi spiego perché»

Marco Masini in un’intervista su Tuttosport ha parlato della sua Fiorentina e in particolare della lotta scudetto in Serie A tra Inter, Juventus e Milan.

SU MILENKOVIC – La Fiorentina potrebbe tenere Nikola Milenkovic, tanto richiesto anche dall’Inter. Di lui parla il cantante e noto tifoso viola, Marco Masini: «Fiorentina senza Milenkovic? Dipende poi da chi prendi. Sicuramente sostituire un giocatore così importante, un perno centrale della difesa a inizio campionato non sarebbe la cosa giusta. Sarebbe più saggio tenerlo, perché tanto se va via abbiamo imparato che va lì, alla Juventus…».

LOTTA SCUDETTO – Marco Masini dice la sua riguardo la lotta a tre: «Juventus la squadra più forte? Ora che si è fatto male Paul Pogba direi l’Inter. Ma non si può sottovalutare il Milan. Chi vince comanda e al momento i campioni d’Italia in carica sono loro. Lo scudetto ha dato tanta credibilità».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello