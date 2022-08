Pinamonti, a breve incontro decisivo con il Sassuolo! Inter accontentata – TS

Già nella giornata di oggi potrebbero esserci risvolti interessanti per quanto riguarda Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter. Il Sassuolo con la cessione di Raspadori al Napoli libererebbe spazio in attacco. I dettagli dell’operazione secondo Tuttosport.

NUOVO INCONTRO – Oggi il Napoli può definire l’acquisto di Giacomo Raspadori dal Sassuolo, e questo porterebbe i nero-verdi a puntare forte su Andrea Pinamonti. Già in giornata possibile incontro decisivo con l’Inter per chiudere definitivamente l’affare, con l’ex Empoli che a quel punto si trasferirebbe al Sassuolo per 20 milioni e la possibilità di riacquistare il giocatore per una cifra intorno ai 30 milioni, accontentando di fatto le richieste dei nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna