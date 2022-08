Brozovic, fiducia per l’esordio contro il Lecce: presto nuovi accertamenti – CdS

Le condizioni fisiche di Marcelo Brozovic preoccupano sempre meno Simone Inzaghi e il suo staff, anche se il problema al polpaccio secondo il Corriere dello Sport necessita la massima attenzione. Di seguito le ultime riguardo le condizioni del croato.

STESSO POLPACCIO – Marcelo Brozovic è in dubbio per l’esordio in campionato sabato contro il Lecce. Il croato ha subito una botta nell’allenamento congiunto di mercoledì scorso con la Pergolettese, ma non sembrava aver avuto particolari fastidi al polpaccio. La scorsa stagione, il centrocampista aveva accusato un problema allo stesso polpaccio nel corso di Liverpool-Inter dell’8 marzo ed era stato costretto ad uscire anzitempo. Il verdetto dopo gli accertamenti di ieri non è stato terribile, dato che si tratta di un affaticamento al gemello, muscolo particolarmente delicato. Per questo motivo Brozovic, che ieri ha iniziato le terapie, nei prossimi giorni svolgerà un lavoro a parte almeno fino a giovedì, quando sarà oggetto di una nuova valutazione. La decisione finale (se partire o meno per la Puglia), sarà presa solo dopo la seduta del giorno successivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti