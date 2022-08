Zhang a cena con dirigenti e Inzaghi: il tecnico ha ribadito una volontà – CdS

Steven Zhang ieri pomeriggio si è presentato ad Appiano Gentile per dare la carica la squadra e cenare con dirigenti e Simone Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport il mister ha ribadito una richiesta importante.

RICHIESTA IMPORTANTE – Il presidente dell’Inter ieri alla Pinetina ha salutato i giocatori in vista dell’imminente esordio in campionato contro il Lecce. Steven Zhang ha seguito l’allenamento della squadra prima andare a cena con i dirigenti e mister Simone Inzaghi. Il tecnico ha ribadito tutta la sua soddisfazione per il ritorno di Romelu Lukaku, ma ha chiesto alla società di posticipare a fine stagione il sacrificio di qualche pedina importante. Inzaghi è consapevole delle difficoltà del momento, ma a questo punto del mercato ritiene incedibile sia Milan Skriniar che Denzel Dumfries. A proposito, in Viale della Liberazione non ci sono novità in tal senso da almeno 2-3 settimane, anche se mancano ancora più di 20 giorni alla chiusura del mercato. Trovare un sostituto di uno dei due oggi sarebbe particolarmente complicato. Inoltre, Inzaghi ha sottolineato la necessità di completare la rosa con un difensore che numericamente manca.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti