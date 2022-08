Asllani, con Brozovic in forse è subito il suo momento. E’ pronto?

L’Inter questo sabato apre ufficialmente la stagione 2022/2023 con il primo impegno contro il Lecce. La neopromossa in Serie A è il primo scoglio e potrebbe essere il primo esame per Kristjan Asllani.

ESAME – L’Inter sabato al Via del Mare contro il Lecce, apre ufficialmente la nuova stagione calcistica. Una stagione atipica come tutti sappiamo a causa del mondiale in Qatar che si disputerà a fine anno, con l’interruzione di conseguenza dei campionati. Dunque, calcoli alla mano, dal 13 agosto al mondiale l’Inter disputerà un’infinità di partite con Marotta e Ausilio bravi a rinforzare e rendere completa la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i nuovi innesti c’è anche un giovane in rampa di lancio, Asllani. Il centrocampista arrivato dall’Empoli, sabato contro il Lecce, potrebbe subito dover sostenere l’esame di maturità, il primo vero con la casacca nerazzurra visto il problemino di Brozovic (vedi articolo). E molti si chiedono: ma è pronto? L’ultima uscita contro il Villarreal ha fatto suscitare qualche perplessità in molti tifosi con qualche errore di troppo e qualche uscita sbagliata. Ma il fatto è che anche l’Inter non era al 100%. Spesso anche Brozovic si è ritrovato a sbagliare qualcosina di troppo ma la solidità dei tre dietro ha dato sicuramente una mano ad evitare il patatrac. Cosa che non è successa contro il sottomarino giallo. Dunque, Asllani è pronto? Il centrocampista conosce già la Serie A. Certo, averla giocata con la maglia dell’Empoli ha tutto un altro peso rispetto a farlo con quella dell’Inter, sia per blasone sia per obiettivi. Però, a fianco di Barella e Calhanoglu in forma, il compito di Asllani sarebbe semplice. Nelle altre partite amichevoli l’ex Empoli ha fatto benissimo, dunque, perché preoccuparsi e bruciarsi un talento giovane che ha scelto l’Inter?