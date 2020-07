Ag Hakimi: “Conte decisivo, parlava del progetto Inter. Zidane spieghi…”

Intervistato ai microfoni del sito del quotidiano marocchino Al Mountakhab, Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato del trasferimento dell’esterno dal Real Madrid all’Inter di Antonio Conte

Queste le parole di Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, sul passato del suo assistito dal Real Madrid all’Inter. «Zidane è la ragione del trasferimento di Hakimi all’Inter. Deve spiegare come si è mosso e perché non lo ha chiamato. Credo che il ritorno di Hakimi in questo momento non sarebbe stato opportuno, data la presenza di un giocatore distinto come Carvajal, e sono sicuro che il futuro di Hakimi sarà luminoso dopo aver fatto un passo avanti».

DECISIONE – Camano sulla scelta del club nerazzurro rispetto ad altri top club da parte di Hakimi. «L’allenatore dell’Inter, Conte, è stato sempre in contatto con Hakimi e gli parlava del progetto futuro del club, quindi abbiamo deciso di trasferirci all’Inter. Credo che quando un allenatore di alto valore come Conte ti chiama e insiste fermamente nel contattarti, questa è la prova che vuole te nella sua squadra e che tu rappresenti un pezzo importante nel suo progetto».