Vidal non ci sta: «Continuate a parlare! Non saremo esclusi dal Mondiale»

Arturo Vidal dopo la vittoria del Cile per 2-0 contro il Paraguay, ha difeso la sua nazionale e chi pensa che non si qualificherà per il Mondiale 2022.

QUALIFICAZIONI – Arturo Vidal difende il Cile da chi crede che sia ormai fuori dai giochi: «Oggi siamo concentrati più che mai. Abbiamo giocato una partita quasi perfetta e alla fine siamo riusciti a mantenere tutti i tre punti. Siamo bravi, motivati e felici. Continuano a dire che saremo esclusi dal Mondiale. A chi parla in questo modo dico che vinceremo e ci qualificheremo alla Coppa del Mondo. Una partita molto intensa per noi. Ne avevamo bisogno e ne siamo molto felici».