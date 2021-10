Lazio-Inter, Dzeko al momento è l’unica certezza a disposizione di Inzaghi – CdS

Lazio-Inter, ci saranno i sudamericani? Di sciuro Inzaghi potrà contare su Edin Dzeko, al momento unica certezza a disposizione.

CERTEZZA – Lazio-Inter, Inzaghi spera di avere tutta la squadra al completo in tempo per poter preparare al meglio la sfida in programma sabato alle 18. Questa notte sono scesi in campo Lautaro Martinez e Joaquin Correa con l’Argentina, Vecino con l’Uruguay, Vidal e Sanchez con il Cile. I cinque sudamericani saranno impegnati in un’altra gara in programma nella notte tra giovedì e venerdì e, come specificato dal quotidiano romano, raggiungeranno i compagni direttamente nel ritiro a Roma. Edin Dzeko, dunque, resta l’unica certezza al momento a disposizione di Inzaghi, almeno per quanto riguarda l’attacco. Se darà garanzie dal punto di vista fisico, la prima scelta per il tecnico piacentino sarà Lautaro Martinez. L’alternativa, altrimenti, sarebbe quella di schierare Correa, oppure Calhanoglu dietro l’unica punta. Dzeko dal canto suo è pronto a sfidare la Lazio (quattordicesima volta in carriera), in un’altra veste, quella nerazzurra. L’obiettivo, però, è lo stesso di quando difendeva i colori della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti