Festa: «Interspac, c’è strada da fare rispetto a quanto vogliono gli Zhang»

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato delle cifre finora versate dai soci per entrare in Interspac (vedi articolo) e della distanza rispetto a quanto chiesto dagli Zhang per l’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, su Interspac. “I soci di Interspac, che vuole comprare l’Inter, secondo i documenti di Calcio e Finanza hanno finora versato 54mila euro. C’e’ un po’ di strada ancora da fare rispetto agli almeno 700 milioni che vogliono gli Zhang“.

Fonte: Twitter Carlo Festa