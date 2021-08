Vidal, nessun ‘blocco nazionali’ dall’Inter: in partenza per il Cile

Nonostante il Cile sia uno dei paesi per i quali il rientro in Italia prevede l’isolamento fiduciario (vedi articolo), l’Inter non ha applicato alcun blocco alla partenza dei nazionali. E di Arturo Vidal, in questo caso. Il centrocampista è infatti partito verso il Sudamerica.

PARTENZA – Nessun blocco ai nazionali da parte dell’Inter, nonostante la Lega Serie A si sia schierata al fianco dei club che avessero voluto evitare la partenza per quei paesi che prevedono l’isolamento fiduciario al rientro in Italia (vedi comunicato). Arturo Vidal, infatti, è in partenza verso il Cile. A dimostrarlo proprio una foto pubblicata dal giocatore in aereo insieme al personal trainer Juan Ramirez Diez.

