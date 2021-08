Inter, nuovi acquisti subito decisivi: Correa incanta, Dzeko ‘smista’

L’Inter ha iniziato il campionato nel migliore dei modi: due vittorie arrivate contro Genoa e Verona. Nelle prime due sfide, i protagonisti sono stati gli acquisti del mercato estivo: da Calhanoglu, passando per Dzeko fino ad arrivare a Correa

ACQUISTI – L’Inter ha vissuto un’estate complicata. Gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku avevano gettato alcune ombre sulla bontà del progetto nerazzurro, nonostante lo scudetto conquistato non più tardi di 3 mesi fa. Nonostante tutto però, il mercato ha portato in dote ad Inzaghi calciatori di alto livello: Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Joaquin Correa ed Edin Dzeko. In attesa di vedere Dumfries, ancora in ritardo di condizione, gli altri acquisti si sono già rivelati decisivi.

IMPATTO – L’impatto dei nuovi acquisti nerazzurri è stato folgorante: nel 4-0 rifilato al Genoa, nella prima giornata del campionato, hanno brillato Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko. Il turco ha bagnato il suo esordio ufficiale con la maglia dell’Inter con un gol ed un assist, a coronamento di una prestazione positiva. Contro il Verona, però, è arrivato un passo indietro. La chiave, per Calhanoglu, sarà quella di trovare continuità. Anche per Dzeko è arrivato il gol all’esordio. Il bosniaco non si è ripetuto contro il Verona, dove però ha regalato un assist a Lautaro Martinez ed ha aiutato, in più di un’occasione, la manovra della squadra, dimostrando di essere un giocatore totale.

SOGNO – Il debutto più suggestivo, però, è certamente quello di Joaquin Correa. L’argentino, arrivato dalla Lazio, è stato il match-winner di Verona-Inter. Una doppietta all’esordio che ha il sapore di una liberazione per un acquisto che ha voluto fortemente l’Inter e che è stato voluto fortemente da Inzaghi. L’argentino, inoltre, sembra essersi già integrato a meraviglia nel gruppo, soprattutto con Lautaro Martinez, suo compagno anche in nazionale. In attesa di Dumfries, se il buongiorno si vede dal mattino, l’Inter può già pensare di aver fatto un grande mercato.